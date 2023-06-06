В 2023 году получение шенгенской визы стала вызовом для многих россиян. Из-за большого количества заявителей, запись на подачу документов стала непростой задачей. В данной статье мы разберемся, как успешно пройти все этапы оформления шенгенской визы в 2023 году.

Подготовка документов на шенгенскую визу

Прежде всего, следует собрать пакет документов. Вам потребуются:

Загранпаспорт – действительный не менее 3 месяцев после окончания срока визы.

Фотографии – 2 шт., соответствующие требованиям.

Требования к фотографии для получения шенгенской визы могут незначительно варьироваться в зависимости от посольства страны, в которую вы подаете документы.

Однако существует общий стандарт, которому должны соответствовать фотографии для шенгенской визы:

Размер: Фото должно иметь размер 35х45 мм. Фон: Фон фотографии должен быть светлым и однотонным, предпочтительно белым или светло-серым. Поза: Подаваемая фотография должна быть сделана в анфас (лицом вперед), с равномерным освещением и без теней на лице или фоне. Выражение лица: Лицо должно быть расслабленным, без улыбки, глаза открыты, и глядя прямо в камеру. Головные уборы: Головные уборы разрешены только по религиозным соображениям, при условии, что лицо полностью видно и головной убор не вызывает теней на лице. Очки: Очки допускаются, если они не закрывают глаз и не создают бликов или теней на лице. Цветные линзы и толстые оправы, скрывающие глаза, не разрешены. Качество фотографии: Фото должно быть четким, ярким и без пятен или заметных дефектов. Рекомендуется использовать фотографию, сделанную не ранее чем за 6 месяцев до подачи документов. Бумага: Фотография должна быть напечатана на качественной бумаге, без следов складок или повреждений.

Помимо этого, рекомендуется проверить на сайте посольства страны, в которую вы подаете документы на визу, наличие специфических требований к фотографиям.

Анкета – заполненная и подписанная заявителем.

Медицинская страховка – оформленная на весь срок поездки.

Документы, подтверждающие цель визита – в зависимости от типа визы (туристическая, деловая, учебная и т. д.).

Доказательства финансовой состоятельности – справка о доходах, выписка со счета и т. д.

Бронь жилья – отель, апартаменты или приглашение.

Бронь транспорта – авиабилеты, железнодорожные билеты и т. п.

Получение шенгенской визы и запись на подачу документов

Один из самых сложных этапов – запись на подачу документов. В связи с высоким спросом, запись может быть занята на месяцы вперед. Воспользуйтесь следующими советами:

Регулярно проверяйте официальные сайты консульских учреждений стран Шенгенского соглашения – время от времени открываются новые даты. Обратитесь к визовым агентствам– они могут взять на себя процесс записи и подачи документов. Например, у нас есть специальный бот для визы, который мониторит даты на сайте посольства 24/7. Поэтому, мы можем гарантировать, что уже в течение 3-5 дней мы запишем вас на подачу документов. Подробности здесь. Будьте готовы к перекрестной записи– если у вас нет возможности записаться в консульство страны, посетите ее сначала в рамках маршрута, записавшись на подачу документов в другую страну Шенгенского соглашения.

Получение шенгенской визы через официальных представителей

Если прямая запись в консульство невозможна, воспользуйтесь услугами визовых центров. Они работают в качестве посредников и могут значительно упростить процедуру. Подготовьтесь к дополнительной оплате за их услуги.

Существуют онлайн-сервисы (например, VFS Global), которые помогают найти свободные даты для записи на подачу документов. Воспользуйтесь ими, чтобы не пропустить возможность записаться на более ранний срок.

Не путайте эти визовые центры с коммерческими организациями. Они лишь являются прослойкой между посольством и заявителем. Основная их функция прием документов. В то время, как коммерческий визовый центр может оказать вам полную поддержку и предоставить гарантии, что вы действительно получите визу или вам будут возвращены деньги за услуги.

Шенгенская мультивиза

Если у вас уже были шенгенские визы ранее, подумайте о получении многократной визы. Она позволяет совершать неограниченное количество поездок в течение определенного периода (от 6 месяцев до 5 лет). Для получения многократной визы предоставьте дополнительные доказательства своих предыдущих поездок и планов на будущее.

Альтернативные страны

Если получение шенгенской визы в выбранную страну представляет значительные трудности, рассмотрите возможность посещения других стран Шенгенского соглашения. Некоторые консульства могут иметь более свободный график записи на подачу документов.

Время подачи заявления

Обращайте внимание на сроки. Заявление на визу следует подавать не ранее чем за 3 месяца и не позднее чем за 15 дней до предполагаемой даты поездки.

Подача документов

Подача документов осуществляется лично. Исключения могут составлять случаи, когда заявитель является ребенком до 12 лет, инвалидом или уже получал шенгенскую визу ранее.

Ожидание решения

Срок рассмотрения заявления варьируется от 5 до 20 дней. В некоторых случаях этот срок может быть продлен. Отслеживайте статус заявления на официальных сайтах консульств или через визовые центры.

Получение результата

После рассмотрения заявления вы получите ответ в виде одобрения или отказа. В случае одобрения вам выдадут визу, которая будет наклеена в ваш загранпаспорт. Если вам отказали, необходимо выяснить причину и попробовать исправить ее перед следующей попыткой.

Апелляция отказа в шенгенской визе

Если вы считаете, что отказ был вынесен ошибочно, имеете право подать апелляцию. Отправьте обоснование ваших претензий и дополнительные документы, подтверждающие вашу позицию, в консульство. Срок рассмотрения апелляции составляет до 30 дней.

Получение шенгенской визы в 2023 году для россиян может быть сложным процессом из-за проблем с записью на подачу документов. Однако, при правильном подходе и тщательной подготовке, вы сможете успешно получить визу и насладиться своей поездкой. Не забывайте регулярно проверять официальные сайты консульств, использовать услуги визовых центров, а также рассмотреть возможность получения многократной визы или посещения альтернативных стран.

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