Получить испанский Шенген сроком пребывания, не превышающим свыше 90 суток за период 180 дней можно любому гражданину России, за исключением лиц, обладающих дипломатическими загранпаспортами, которым предоставляется доступ автоматически.

Также существует возможность безвизового посещения Шенгенской зоны на протяжении суток через транспортные узлы, но во всех остальных случаях необходимо получить разрешение. Если поездка краткосрочная, рационально претендовать на шенгенскую визу группы С, позволяющей осуществлять транзит по действующим правилам иного государства, которое относится к зоне соглашения.

ВНИМАНИЕ! Обязательно нужно соблюдать срок пребывания на испанской территории, который был разрешен изначально, поэтому в случае длительной поездки лучше зарегистрировать национальную визу группы D.

По всем вопросам оформления испанского шенгена можете обращаться в нашу службу поддержки:





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Испанский шенген: виды

Испанский шенген может отличаться в зависимости от цели либо определённых условий предстоящих визитов.

Виза в Испанию может быть следующих видов:

Транзитная. С учетом того, что Мадрид представляет собой популярный транспортный узел для пересадок, данный вид визы для пассажиров является одним из наиболее удобных. Оформление транзитной визы понадобится при условии нахождения на территории государства более суток. Туристическая виза в Испанию . Чтобы осмотреть достопримечательности, ознакомиться с традициями национальной кухни, посетить пляжи и прочие тематические места отдыха, необходимо получить разрешение для туризма. Подобный документ является основным при выдаче туристической визы испанским представительством. Гостевая. В случае, когда поездка выполняется по приглашению знакомых либо родственников, весомым фактором будет наличие у них испанского гражданства. При этом стоит понимать, что у иностранцев нет права устраиваться на работу или поступать на обучение. Деловая. Пригодится инвесторам и предпринимателям, рассчитывающим приехать в страну с целью ведения бизнеса, коммерческих переговоров, демонстрации новейшей продукции или обустройства собственного филиала. Учебная. Для прохождения обучения в испанских образовательных учреждениях, позволяющих получить профессиональные навыки, а также пройти языковые спецкурсы. Рабочая. Предназначается для специалистов разнообразного значения, которым предложили должность на долгосрочной основе испанские компании. Данная визовая категория также подойдет для прохождения специализированной стажировки или при смене места проживания, связанной с переводом на другую должность в рамках одной организации.

Кроме этого, испанский шенген учитывает особые виды визового режима для отдельных категорий людей. Такими считаются обладатели недвижимости в Испании, которым предполагается въезд, однако без права на работу. Также к этой группе относятся деятели культуры, профессиональные спортсмены и моряки, которым разрешается пересекать границу страны по специальным разрешительным документам.

Необходимый пакет документов на испанский шенген

Оригинал и копия вашей страницы паспорта, который действителен не меньше 180 дней с предполагаемого числа выхода из Шенгенской зоны.

Должно быть недавнее цветное фото без солнцезащитных очков и предметов одежды, скрывающих овальную форму лица.

Справки, которые могут продемонстрировать причины посещения, наличие денежных средств и согласие покинуть Шенгенскую зону по окончанию периода действия визы.

Предоставление туристического страхового полиса, который покроет затраты в случае оказания медицинских услуг либо по факту смерти.

Квитанция об уплаченных консульских сборах в размере 80 евро для возрастной категории от 12 лет и в размере 40 евро для детей, достигших 6-12 лет. Плата не взимается за детей до 5 лет.

Также возможен запрос консульством иных дополнительных документов, подтверждающих данные и даже индивидуальное собеседование.

Об актуальных документах, сроках и стоимости оформления испанского шенгена узнавайте у наших специалистов:





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Требования к фото на испанский шенген

На испанский шенген необходимо сделать 2 фотографии:

Одна — вклеивается в анкету. Самостоятельно вклеивать не надо. Вторая — непосредственно на испанский шенген в загранпаспорт.

С особой тщательностью следует ознакомиться с критериями оформления фотографий для заявления на визу в Испанию. Фото, не соответствующее действующим стандартам, может оказаться негативным фактором и будет рассматриваться на предмет возможного отклонения.

Высота фото должна быть 45, а ширина 35мм. Высота головы в пределах 32-36 мм. Цвет фона белый, а само фото цветное с однотонным задним планом и без рамки. Лицо на фото должно быть в анфас, по центру и без наклона, занимая около 70-80% всей площади. Запрещаются шляпы, шарфы, платки и прочие предметы, закрывающие часть лица, за исключением тех, которые имеют религиозное значение. Не допустимы эффекты красных зрачков, а также затемнение и усиление фото или художественная ретушь.

ВНИМАНИЕ! Снимки должны быть сделаны не позднее чем за полугодичный период до подачи заявления.

Испанский Шенген для ребенка

Дети от 14 лет могут посещать Испанию самостоятельно либо в сопровождении взрослых, но пакет нужных документов будет меняться. В зависимости от возрастной категории ребенка, а также условий и целей пребывания, в основной список входят следующие документы и справки:

Свидетельство о рождении ребенка с копией паспорта одного из родителей либо опекунов.

Оригинальный загранпаспорт, выданный в младенческом возрасте в 2022 г.

Анкета на получение визы, заполненная уполномоченным представителем ребенка.

Качественное фото установленного образца.

Данные о финансовом обеспечении поездки опекунами или родителями, подтверждение их работы, свидетельство о стипендии и возможные спонсорские письма.

Информационная справка о месте вашего проживания на протяжении срока нахождения в стране (бронирование гостиниц, аренда жилья, пребывание в пансионате).

Контактные данные ответственного лица, проездные документы.

Студенты должны предоставить подтверждение на официальном бланке от своего учебного заведения. Когда ребенок посещает страну с одним родителем, потребуется заверенное нотариусом письменное согласие второго либо предоставить весомые аргументы в случае его отсутствия.

Подача заявки на испанский шенген

Прежде чем подавать заявку, необходимо ознакомиться с некоторыми важными правилами, к которым относятся:

Заявление на предоставление визы должно подаваться не раньше, чем за полугодичный период и не позже чем за 15 календарных дней до предполагаемой даты посещения Испании. В случае одобрения визы заявителю будет предоставлена квитанция со специальным кодом, благодаря которому возможна проверка статуса. Максимальное время обработки поданной заявки не должно превышать 15 дней, однако возможно продление до 45 дней в случае, когда понадобится дополнительная документация либо проведение собеседования. Также обработка может задержаться при рассмотрении заявителей из некоторых стран, требующих проведения консультации с другими центральными органами. По некоторым причинам может быть отказ в предоставлении визы, о чем сообщается заявителю в письменной форме и указываются причины такого решения. В случае отказа возможна апелляция, которая должна быть подана заявителем в течение месяца, начиная отсчёт от следующего дня после вручения уведомления об отказе.

Рекомендации по заполнению анкеты

Утверждение выдачи разрешения на пребывание на испанской территории во многом зависит от достоверности и правильности заполненной анкеты:

Страницы опроса будут распечатаны в двустороннем формате на двух стандартных листах A4.

Обязательно личная подпись должна быть идентичной, что и в предъявленном паспорте.

Имена должны отображаться точно так, как они указаны в паспорте, независимо от правил транслитерации.

Одна фотография прилагается к заявлению и одна к пакету документов.

При заполнении анкет для детей возрастом до 14 лет необходима подпись родителей.

Инструкция по заполнению анкеты на испанский шенген с пошаговыми скриншотами находится здесь.

Тарифы на оформление Шенгена сейчас

Основная часть затрат при получении испанского Шенгена при самостоятельной подаче принадлежит консульским сборам. Есть 2 основных вида платежа:

Визовый сбор 35 € является платой за обработку документов на подачу Шенгенской визы. Консульский сбор 80 € за обработку документов, поданных на национальную визу. Ранее он составлял 40 €, но был повышен в связи с отменой упрощенного визового режима между ЕС и РФ.

В случае, когда нужно срочное оформление, можно воспользоваться визовым центром, где предоставляется экспресс-услуга, но это будет в 2 раза дороже.

Детям до 6 лет оформление Шенгена бесплатно.

Существуют также расходы на медицинскую страховку, цена которой колеблется в зависимости от страховых компаний.

Есть возможность за дополнительные денежные средства заказать весь комплекс услуг в визовом центре, начиная от заполнения анкеты с оформлением фотографии и заканчивая доставкой пакета документов с помощью курьера по любому адресу.

О порядке предоставления услуг, стоимости и сроках оформления узнавайте у наших специалистов:





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Сроки действия визы

Испанский Шенген с категорией С выдается первоначально на полгода, причем на протяжении этого периода заявитель имеет право находиться в стране в совокупности не более 90 дней. Кроме того, многократные визы выдаются на 1 год, в дальнейшем на 5 лет, а вышеуказанные ограничения имеют свою законность отдельно каждые 6 месяцев.

Оформление первой национальной визы в Испанию происходит на 1 год с возможностью продления без выезда за пределы страны на 2,3 года либо на 5 лет, если основное годовое проживание пройдено без нарушения всех обозначенных правил. Стоит учесть, что для рабочих, студенческих, гостевых или деловых виз предусмотрены свои условия переоформления.

Причины отказа в получении испанского шенгена

Следует отметить тот факт, что при оформлении испанской визы для россиян крайне редко бывают отказы без уважительной причины, но о возможных причинах все же лучше знать заранее.

Довольно часто бывают ошибки в документации, заполняя множество справок на иностранном языке. Поэтому при недостаточном знании языка гораздо надежнее будет воспользоваться услугами профессионального переводчика. Недостоверность данных, к которым относится как фальсификация информации о человеке, месте его работы либо учебного учреждения, так и неправдивые сведения о целях посещения страны, недостаточное подтверждение установленной суммы денег на банковском счете, бронирования гостиницы или авиабилета и другие аспекты. В таких ситуациях зачастую человека ждет личное собеседование, чтобы прояснить подозрительные вопросы и предоставить дополнительные факты. Неполный комплект справок, при подаче которых для определенных видов виз достаточно легко потерять какую-либо конкретную информацию. Поэтому отказ вполне возможен при лишь одном недостающем бланке. Рекомендуется перед подачей всех документов тщательно все перепроверить и сравнить с официальным списком. Отрицательная история предыдущих поездок в виде нарушений законодательства, касающегося иммигрантов, также является уважительной причиной для запрета заявителю на въезд на испанскую территорию. Стоит помнить, что это правило распространяется на всю Шенгенскую зону, и негативная информация о нарушениях в любой стране сохраняется в одной общей системе, доступной для всех сторон договора. Наличие предыдущей визовой документации приветствуется при оформлении нового разрешения, но только если визы использовались по назначению и вовремя.

Обозначения различных штампов отказа

Любую буквенно-цифровую комбинацию, которая указывается на визовых наклейках, можно расшифровать, чтобы понять, почему заявка была отклонена.

C1 означает краткосрочный запрет сроком до полугода на въезд посетителей и туристов на испанскую территорию за незначительные нарушения иммиграционных правил. К таковым можно отнести факты подозрительной деятельности за границей или предоставление неподтвержденной информации.

C2 – в связи с вопросами по поданной заявке будет проведено личное собеседование, в результате чего принимается окончательное решение.

C3 – предоставленная документация неполная, поэтому нужна дополнительная информация либо доказательства.

B1-B3 – аналогичный выше описанному отказ, но касательно транзитного вида виз.

A1-A3 – не допускается пересечение границы Испании из-за неявки в запланированное время либо в случае отсутствия необходимой дополнительной документации.

Любой штамп, имеющий цифру 4, можно расшифровать как бессрочный отказ в предоставлении разрешения для данной группы. Такие штампы бывают довольно редко – исключительно при серьезном нарушении иммиграционных законов.

И все же любой вид рассмотренных запретов можно оспорить путем подачи апелляционной жалобы. Мы работаем даже с самыми сложными случаями отказов.

Для непродолжительных поездок удобнее оформлять испанский Шенген, а для более длительных подойдет внутренняя национальная виза D. Можно собирать и подавать документы самостоятельно, обратившись напрямую в консульство либо воспользоваться услугами визового центра, который возьмет на себя все заботы по оформлению визы в Испанию. Запреты на въезд должны быть разъяснены заявителям в соответствии с действующим правовым законодательством.

За подробной и актуальной информацией рекомендуем обращаться к нашим специалистам. Так как условия визового режима сейчас быстро меняются:





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