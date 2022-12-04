Запись на визу в Испанию сейчас для россиян открыта. Однако, в связи с текущей ситуации слишком мало окон записи. Ближайшую дату можно ждать неделями. Это связано с отменой укрощённого визового режима между Россией и странами шенгенского соглашения. Но запись на визу в Испанию все же осуществляется. Она возможна в стандартном порядке при самостоятельном оформлении. При обращении через визовый центр запись на визу в Испанию можно осуществить в ускоренном порядке.

Если вам нужна виза в Испанию срочно, то обращайтесь в VISA GURU. Срок оформления от 10 дней вместо длительного ожидания в 45 дней. Мы используем специального бота, который мониторит открытые окна записи на визу в Испанию. Он работает 24/7 и может записать вас на подачу документов уже в течение нескольких дней. Подробности узнавайте на консультации со специалистом:





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Если вы хотите получить визу в Испанию самостоятельно, то наши эксперты подготовили для вас статью с актуальной информацией.

Запись на визу в Испанию — как работают консульства Испании в России?

На данный момент, таких учреждений всего два. Они находятся в Москве и Санкт-Петербурге.

Генеральное консульство Испании в Москве находится по адресу: Стремянный переулок, 31/1, время работы с 9.00 до 17.00. Записаться на прием можно по номеру телефона: +7-495-234-22-97.

Территориально действие главного испанского генконсульства обслуживает несколько административных единиц, в том числе Приволжский, Центральный, Дальневосточный федеральный округ.

Генеральное консульство Испании в Санкт-Петербурге располагается по такому адресу: улица Фурштатская, дом № 9. В это дипломатическое представительство имеют право подать документы для получения визы только те граждане, которые живут в Мурманской, Калининградской, Ленинградской и нескольких других областях Северо-Западного федерального округа.

Осуществляется ли запись на визу в Испанию для россиян сейчас?

Бывает такое, что запись на визу в Испанию в генеральное консульство не представляется возможной. Тогда стоит воспользоваться услугами визовых центров.

Вы можете выбрать наш визовый центр VISA GURU или другой, с хорошим рейтингом и отзывами. Записаться достаточно просто — позвонить по указанному номеру телефона или оставить заявку на сайте визового центра:





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Список необходимых документов для подачи заявления на визу

Перед подачей заявления нужно знать четкий список необходимых документов. Вам понадобятся:

Самое главное – это анкета заявителя на получение шенгенской визы. В нее следует внести все свои данные, включая данные паспорта, номер телефона и электронную почту, дабы визовый центр смог поддерживать с вами связь и уведомлять о решениях по выдаче визы. Анкета обязательно должна быть подписана лично кандидатом на получение визы во время подачи документов. Исключение – это дети. За них анкету заполняют родители или законные опекуны. Анкета заполняется на английском или испанском языке.

К пакету документов необходима фотография, сделанная не позднее 6 месяцев. Желательно, сделать специально для этого случая новую. На фото не должно быть посторонних вещей – темных очков, одежды, скрывающей ваше лицо, ни тем более посторонних лиц. Если фото не подходит — не переживайте. В визовом центре есть пункты, где можно сделать экспресс фото на визу в Испанию.

Действительный загранпаспорт

Оплата пошлины. На данный момент с гражданина в возрасте от 12 лет сбор составляет 80 евро. Для детей от 6 до 11 лет – 40 евро. С детей более младшего возраста никаких сборов не взимается.

Необходимо будет предоставить документы, которые подтверждают вашу состоятельность и способность пребывать на территории Испании. Это могут быть приобретенные туры, забронированные номера в отелях, выписки из банковского счета.

У вас должны быть указаны четкие даты прибытия в отбытия из Испании. Если в консульстве не смогут установить намерение в назначенное время покинуть страну, то могут отказать в выдаче визы.

Обязательным документом является медицинская страховка. Она необходима для того, чтобы в случае какого-либо происшествия с заявителем на территории Испании, ему была оказана необходимая помощь, а с случае смерти – была произведена отправка покойного из Испании в Россию.

Запись на визу в Испанию самостоятельно — процесс подачи документов через визовый центр Испании

Запись на визу в Испанию усложнилась за счет отмены укрощённого визового режима:

стало меньше открытых дат записи;

выросла стоимость консульского сбора с 40 евро до 80 евро на каждого заявителя;

документы теперь проверяют более тщательно.

С другой стороны, есть и хорошие новости. Ковидные ограничения в Испании отменены. ПЦР тест сдавать не нужно. Также, никто не будет проверять наличие у вас прививки.

Информация таково на момент написания статьи. Дорогие заявители, просьба все-таки уточнять актуальную информацию непосредственно у нашей службы поддержки. Сейчас визовые условия меняются быстро, поэтому лучше лишний раз спросить. Это бесплатно:





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На данный момент, запись на визу в Испанию доступна в следующих городах России:

Москва

Санкт-Петербург

Нижний Новгород

Самара

Екатеринбург

Новосибирск

Ростов-на-Дону

Подавать документы необходимо лично, так как сдаются отпечатки пальцев во время подачи документов. За детей до 12 лет документы подают их родители или законные опекуны.

Записаться на подачу можно удаленно, через интернет. Только, следует это делать через компьютер – сайт испанского визового центра не поддерживает мобильный формат. Заходить лучше всего через Windows.

Шаги для подачи документов:

Сначала нужно перейти на сайт визового центра Испании ( https://blsspain-russia.com/moscow/index.php

В открывшемся окне нужно нажать на кнопку “предварительная запись”. Она расположена в верхней части на главное странице, под баннером. В открывшемся окне найти “BLS визовый центр”. После откроется запись на подачу документов.

Далее выберите тип записи – если вы оформляете визу на себя, то выбираем “индивидуальный”, если планируется семейная поездка то выбираем “семья”

Выберите визовый центр из выпавшего списка городов.

Выберите обычную категорию записи.

При удаленной записи доступна только обычная категория. Прочие доступны только при личном присутствии в визовом центре.

Необходимо указать свой контактный номер телефона. Писать его следует без кода страны.

Если производится несколько индивидуальных записей, то нельзя использовать один и тот же номер телефона.

Необходимо также вписать электронную почту. Рекомендуется использование Яндекс Почты, так как на Gmail не приходит.

После этого нажимаем на кнопку “Request verification code”. Или по-русски – проверочный код, который система отправит на указанную вами почту. Может случится так, что ваш почтовый ящик автоматически определит письмо как спам, поэтому не забудьте проверить этот раздел.

В полученном письме вы увидите ссылку – переходите по ней и в открывшемся окне еще раз введите вашу почту маленькими буквами. После, необходимо кликнуть на кнопку “submit”. И в отобразившемся поле вы обнаружите четырехзначный код.

После того, как вы введете код, нажмите “Continue”. Вам дадут ознакомиться с политикой конфиденциальности. Дойдя до конца страницы, необходимо нажать на галочку, подтверждающее ваше ознакомление с политикой.

Теперь, вы можете выбрать подходящую для себя дату. Даты, подсвеченные зеленым – это те, что вам доступны на данный момент

Когда вы выберете дату, будет предложено заполнить ваши данные по заграничному паспорту. Главное – укажите дату предполагаемого въезда в страну.

Тип визы не имеет особого значения, поэтому выбирать можно любой. Какой бы тип визы вы не выбрали, итоговое решение остается за Консульством. Если вы уже брали визу на год, то выбирайте на 2 года.

После того, как заполните все данные, нажимайте “Request verification code”. На номер телефона, который вы указывали при заполнении данных, придет код следующего формата: NINE-ZERO-SEVEN-TWO on “выбранная дата”. Введите полученную комбинацию в поле, только уже цифрами.

Если все прошло успешно, вы увидите окно с указанной датой записи и вашими личными данными.

В процессе, перед вами может появится уведомление об ошибке, гласящее о том, что вход с данного IP адреса уже выполнялся. В таком случае, попробуйте подключиться через VPN. Или же можете поменять сеть, которой пользовались. Например, раздать интернет с мобильного устройства.

Личная подача документов

Подать документы можно и самостоятельно, при личном обращении в генеральное консульство Испании. Они есть в Москве и Санкт-Петербурге. Единственное основное преимущество, которое можно получить при таком обращении – отсутствие сервисных сборов, так как они взимаются, если вы подаете документы через визовые центры. Но если вы не житель вышеперечисленных городов – то несомненно, проще будет обратиться в визовый центр и оплатить сбор. Взамен, все ваши документы будут перенаправлены в консульство за вас.

Шаги для самостоятельного оформления визы:

Определитесь, с какой целью вам необходима виза. Это важно, поскольку от этого будет зависеть срок и условия выдачи документа, позволяющего вам въезд и пребывание в Испании.

Существуют следующие типы виз: туристическая виза в Испанию, гостевая, транзитная, учебная, деловая, рабочая. Если вы едете как турист, то вам подойдет любая, но если есть конкретная задача, то лучше определиться с типом визы.

Важно собрать все документы заранее, так как при подаче заявления на визу, все необходимые бумаги подаются единовременно.

Далее заполняем анкету. Её можно заполнить либо на английском, либо на испанском языках.

Оплачиваем консульский сбор. Его стоимость хоть и указана в евро, но оплачивается рублями по курсу на момент подачи документов. Чек оплаты так же прикладывается к документам. Если подача документов производилась через визовый центр, то необходимо также приложить документ об уплате сервисного сбора.

При посещении консульства, необходимо будет сдать биометрические данные. А именно – отпечатки пальцев.

По истечении указанного срока вам на телефон придет уведомление о решении Консульства по вопросу выдачи визы.

Запись на визу в Испанию в срочном порядке

Возможность срочного оформления визы имеется, но в первую очередь, стоит учитывать, что такая услуга намного дороже. Более того, необходимость срочного получения визы необходимо будет подтвердить. И особенно затруднительно это сделать через генконсульство, расположенное в Москве.

Срочная виза за 1 день может быть выдана россиянам. Но для этого необходимо предоставить письменное обращение туроператора, билеты на самолет, а также пояснительную записку от самого заявителя.

Если срочная виза оформляется самостоятельно, то помимо самого сбора придется доплатить за срочность оказания услуги. При этом, с документами должно быть все идеально. Никакие расхождения недопустимы.

Возможные основания для высокой вероятности выдачи срочной визы:

Смерть близкого человека или родственника

Важная деловая встреча, от которой зависит ваша компания

Лечение заболеваний, которые в России не поддаются лечению

Инвестиции в Испании (например, приобретение недвижимого имущества)

Персональное приглашение на мероприятие, дата которого очень близка.

Запись на визу в Испанию в ускоренном порядке

Если для срочной визы в Испанию нужно предоставить подтверждённые основания, то для ускоренной записи на визу в Испанию ничего предоставлять не нужно.

В нашем визовом центре есть специальный бот, который мониторит открытые окна и записывает вас на ближайшую дату. Это помогает получить визу в Испанию в срок от 10 дней, в то время, как многие заявители неделями ждут только запись.

Если вы хотите получить визу в Испанию с гарантией выдачи с сроков оформления, то обращайтесь в наш визовый центр:





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Что делать, если нет свободной даты для записи?

Визовый центр выкладывает несколько раз в месяц свободные даты. Записаться реально. Если кто-то отменяет свою запись, она не появляется сразу на сайте Визового центра. Сайт не доработан в этом плане. Но есть возможность мониторить ситуацию через бота. Для этого рекомендуем обратиться в наш визовый центр либо любой другой, оказывающий подобного рода услуги.

Главное не попадайтесь на мошенников! Выбирайте только визовые центры с отзывами на Яндекс и Google. Проверяйте рейтинг, смотрите на наличие ответственных лиц на сайте. Нормальный визовый центр всегда покажет свою команду.

Без записи в Визовый центр можно прийти только по уважительной причине, написать письмо Консулу. Теоретически можно попробовать прийти в Визовый центр к 16:00. В это время могут принять без записи, если были отмененные слоты в течение дня. Но шанс равен 1%, что вас примут.

Если вы семья, и не смогли записать всех, без записи документы на незаписанного члена семьи не примут, если только попробовать вот этот способ – прийти к 16:00, но гарантии к сожалению нет. Можно только рассчитывать на доброту и эмпатию сотрудников визового центра.

Сроки рассмотрения документов на выдачу визы

Для каждого человека срок в итоге может получится индивидуальным. Но крайним сроком рассмотрения заявки является 15 календарных дней с момента подачи заявления. Но при планировании поездки, необходимо учитывать, что это лишь срок рассмотрения, который законно может быть продлен до 45 дней в связи с назначением собеседований или сбора дополнительных документов.

Запись на визу в Испанию сейчас для россиян открыта. Основные проблемы именно в датах и отмене упрощенного визового режима. Если у вас нет опыта в оформлении виз, рекомендуем довериться профессионалам, чтобы ваша поездка не сорвалась:





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