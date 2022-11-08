Госпошлина на загранпаспорт — обязательное условие для получения загранпаспорта. Квитанция об уплате госпошлины является обязательным документом, который следует приложить при подаче заявления. Эксперты VISA GURU расскажут, что такое госпошлина на загранпаспорт, как оплатить и получить квитанцию об уплате.

Если у вас возникли вопросы по оформлению загранпаспорта, обращайтесь к нашим специалистам:





Отправить заявку Нажимая на кнопку, вы автоматически соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Что такое госпошлина на загранпаспорт и в каком размере она оплачивается?

Государственная пошлина – это обязательный единый денежный сбор, взимаемый с гражданина при обращении в государственные органы или к должностным лицам за совершение последними юридически значимых действий. А если проще: органы управления всех уровней оказывают гражданам различные услуги, а граждане за это действие платят. Госпошлина является одним из видов федеральных налогов, что говорит об обязательности ее уплаты.

В случае с выдачей загранпаспорта все просто. Вы обращаетесь в органы внутренних дел, они вам выставляют счет за свои услуги, а вы этот счет оплачиваете. Нет оплаты за услуги – нет загранпаспорта.

Счетом является квитанция на оплату пошлины. Услуги – это все действия по рассмотрению заявления: прием и обработка документов, проведение необходимых межведомственных проверок.

Стоимость госпошлины на загранпаспорт

Статья 333.28 Налогового кодекса в актуальной редакции закрепляет следующие суммы:

за выдачу загранпаспорта старого образца со сроком действия 5 лет размер пошлины для взрослых – 2 000 рублей, для детей до 14 лет – 1000 руб (в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 221-ФЗ):

за выдачу паспорта, содержащего электронный носитель информации (паспорта нового поколения), для взрослых – 5 000 рублей, детям до 14 лет – 2 500 руб (в ред. Федеральных законов от 21.07.2014 N 221-ФЗ, от 03.07.2018 N 180-ФЗ).

Статья 333.29 НК РФ в п.4 закрепляет исключение для жителей Калининградской области: они освобождены от уплаты госпошлины за выдачу загранпаспортов.

Иных сумм государственной пошлины в случае совершения каких-либо действий с заграничными паспортами, не существует.

Почему биометрический паспорт обходится дороже? Все просто – биометрия требует проведения ряда специальных операций, которых не требуется для паспорта старого образца. Речь идет о трех отличиях:

биометрия подразумевает осуществление цифрового фотографирования;

у гражданина снимают отпечатки пальцев (делают сканирование папиллярного узора);

полученные данные зашифровывают в цифровом виде, заносят на электронный чип и вклеивают чип непосредственно в бланк паспорта.

Данный порядок действует с 2013 года с момента принятия ФЗ №374 от 21 декабря 2013 года.

Как получить счет на оплату?

Процесс оплаты пошлины начинается с получения официальной квитанции, которая будет гарантировать, что ваши деньги дойдут до адресата платежа безошибочно. Закон разрешает обратиться за получением заграничного паспорта лично в ведомство или подать заявление онлайн.

В любом из выбранных вами вариантов вы можете оплатить пошлину после того, как ваше заявление рассмотрит уполномоченный орган по вопросам миграции и уведомит вас о положительном решении.

Такая возможность позволяет вам сэкономить деньги в случае отказа ведомства в выдаче вам заграничного паспорта. Если же придет согласие – тогда оплата должна пройти до момента выдачи вам документа.

Вам не обязательно предъявлять документ о произведенной оплате в ведомстве. Обязанность проверки факта оплаты пошлины лежит на сотрудниках организации. Вам рекомендуется сохранить чек об оплате для доказывания в случае непредвиденных проблем, но по общему правилу вы не обязаны это делать.

За получением квитанции на оплату лучше обращаться к официальным источникам. Самое надежное – получить ее на сайте МВД РФ, перейдя по ссылке https://проверки.гувм.мвд.рф/services/payment#form.

Заявитель попадает в диалоговое окно, в нем необходимо ввести правильно все требуемые данные, выбрать нужный вид оплачиваемой пошлины и нажать кнопку «Оформить».

Далее последует переход на страницу с бланком, в котором все необходимые реквизиты платежа уже заполнены. Вам остается только оплатить положенную сумму.

Данные о произведенной оплате поступают в платежную базу в течение 1-2 рабочих дней. Если вы прозевали сроки и внесли платеж буквально за день до назначенной даты получения паспорта – вот тогда вам пригодится чек об оплате.

Если сотрудник ведомства отказывается предоставить вам услугу на основании отсутствия квитанции об оплате госпошлины, его можно привлечь к ответственности по ст. 5.63 КоАП РФ.

Как оплачивается госпошлина на загранпаспорт?

Госпошлина на загранпаспорт оплачивается по квитанции. Её можно оплатить несколькими способами:

Первый вариант – личное посещение банковской организации, уполномоченной принимать платежи по пошлинам. Надежнее всего это сделать в Сбербанке. Вы приносите оператору заполненный бланк, получаете взамен чек о совершенной оплате и на этом ваша обязанность по оплате считается исполненной. Второй вариант более прост и удобен для пользователей банковских онлайн-сервисов. Если у вас есть личный кабинет банка, например, Сбербанк-Онлайн, вы можете произвести оплату через него не выходя из дома. Третий вариант, самый выгодный – оплатить пошлину через Единый портал Госуслуг. Почему выгодный? Потому что п.4 ст.333.35 Налогового кодекса Российской Федерации устанавливает, что сумма платежа уменьшается в случае оформления загранпаспорта на сайте Госуслуг и уплаты пошлины через него же. К размеру пошлины применяется коэффициент 0,7 – это и есть та самая скидка 30%, которая так популярна на данный момент. Недостаток предусмотренной привилегии состоит в том, что не все граждане прошли регистрацию на портале и могут пользоваться его преимуществами.

Как оплачивается госпошлина на загранпаспорт через Сбербанк Онлайн?

Рассмотрим один из самых доступных способов оплаты – платеж в сервисе Сбербанк-Онлайн.

Заходим в онлайн-сервис и идем в раздел «Платежи и переводы». Выбираем в боковом окне свой регион и нажимаем раздел «Государство». Далее выбираем раздел «Госпошлины», переходим по ссылке и выбираем нужное профильное ведомство. Открывается страница с двумя вкладками: «Мои реквизиты» и «Все услуги». Если в разделе услуг есть активная ссылка «Оплата квитанции» – переходим по ней. Открывается форма ввода данных кода бюджетной классификации – КБК. Он есть на бланке квитанции, которую вы скачали с сайта МВД. Вводите 20 цифр, нажимаете продолжить и следуете далее инструкциям. Часто бывает, что вашего территориального органа МВД нет в списке на сайте Сбербанка. В этом случае не отчаиваемся и возвращаемся на вкладку «Платежи и переводы». Выбираем самый нижний раздел – «Платеж по реквизитам» и кликаем на него. Вам откроется раздел «Перевод организации», с окнами для заполнения необходимых реквизитов. Вам необходимо перенести в них требуемые данные с бланка квитанции и завершить оплату.

В интернет-банке обязательно сохранятся данные о произведенной оплате. Система сама спросит вас, нужно ли вам сохранять чек. Рекомендуется сохранять его до момент полного завершения процедуры получения загранпаспорта.

Как оплачивается госпошлина на загранпаспорт через Госуслуги?

Оплатить через Сбербанк-онлайн достаточно просто, но есть изъян – придется платить сумму пошлины полностью. Что делать, если вам хочется получить скидку? В некоторых случаях, например, при оформлении паспортов на нескольких членов семьи, это становится даже насущной необходимостью.

Налоговый Кодекс, как упоминалось выше, разрешает предоставить скидку в 30% от суммы пошлины за выдачу загранпаспорта любого типа. Но для этого нужно соблюсти необходимое условие – подать заявление на оформление документа только через единый портал государственных услуг, те самые Госуслуги.

Соответственно, второе условие для получения скидки – нужно быть зарегистрированным пользователем портала с подтверждённой учетной записью.

Данную скидку планируют отменить в 2023 году, но если вы подаете заявление сейчас, то госпошлина на загранпаспорт будет со скидкой 30%.

Если вы не зарегистрированы на портале, то вам следует пройти процедуру регистрации. После этого, необходимо верифицировать аккаунт. Сделать это можно в ближайшем удостоверяющем центре. На все это требуется время. Поэтому если поездка срочная и нет аккаунта на портале – вам лучше не гнаться за скидками.

Для зарегистрированных пользователей процедура намного проще и приятнее.

Начинаем со главной страницы каталога и выбираем вкладку «Загранпаспорт гражданина РФ». Переходим по вопроснику и попадаем в начало заполнения заявления. Первое, что видим на странице, – информация о суммах уплачиваемой пошлины с искомыми скидками. Далее проходим все этапы заполнения заявления и оплачиваем пошлину здесь же, на портале. Подробнее о том, как пройти процедуру оформления загранпаспорта через Госуслуги читайте в этой стать

Для сохранения скидки нельзя получить бланк оплаты на Госуслугах и оплатить его в другом месте. Скидка не будет действовать в этом случае! Оплату необходимо произвести на этом же государственном ресурсе.

Сколько действует госпошлина на загранпаспорт?

Вот ситуация: вы оплатили пошлину, но паспорт получать передумали. Заболели, сорвалась поездка, отпала необходимость в документе на данный момент вашей жизни – что делать?

В этом случае важно помнить: любой платёж в бюджет РФ сохраняет свою силу в течение трех лет с момента внесения.

Оплаченная госпошлина также может быть востребована в качестве оплаты по новому заявлению в течение этого срока. Так разрешает делать Налоговый Кодекс в ст. 333. 40 НК.

Только помните: за то время, которое пройдет до подачи нового заявления, пошлина может возрасти. В этом случае вам придется произвести доплату до размера обязательного платежа, действующего на момент актуального запроса. И тут вам понадобится чек о произведенной ранее оплате – так что храните банковские документы.

Как вернуть госпошлину за загранпаспорт?

Выдача загранпаспорта может не состояться не только по вашей прихоти, но и по причине отказа ведомства оформлять вам этот документ. В этом случае вы можете рассчитывать на возврат уплаченной пошлины в соответствии с п.1 ст.333.40 Налогового Кодекса.

Это достаточно простой процесс. Нужно соблюсти лишь некоторые формальности:

Написать заявление о возврате уплаченной госпошлины и подать его в тот орган или тому должностному лицу, в адрес которых были внесены деньги. Приложить к нему документ, подтверждающий оплату: если возвращаете всю сумму пошлины – прикладываете оригинал, если просите частичный возврат – тогда достаточно копии. Успеть провести данную процедуру в течение трех лет с момента совершения платежа.

Не все уплаченные госпошлины можно вернуть, но платеж за оформление заграничного паспорта по закону подлежит полному возврату в установленных случаях. Конечно, возврат денег означает, что ваши обстоятельства сложились не так, как надо. Каждый человек вправе осуществлять свои мечты и желания, например, поехать на отдых за границу. Постарайтесь своими действиями ничего не нарушить при подготовке к путешествию. Помните, что оплата пошлины в этом процессе играет не последнюю роль, не забудьте оплатить ее вовремя и положенным образом.

Если вам необходима помощь в оформлении загранпаспорта или вы не хотите ждать 30 рабочих дней при стандартном оформлении, а желаете получить загранпаспорт в срок от 1 дня, то обращайтесь в проверенную временем и клиентами компанию VISA GURU:





Отправить заявку Нажимая на кнопку, вы автоматически соглашаетесь с политикой конфиденциальности