При посещении Франции необходимо оформить шенгенскую визу. Для её получения нужно записаться на подачу заявки. Запись на визу во Францию требует заполнения анкеты, подготовки необходимого пакета документов и сдачи биометрических данных.

В этой статье мы подробно расскажем о том, как оформить запись на визу во Францию, как долго рассматриваются документы и что можно сделать, чтобы ускорить этот процесс.

Если шенгенская виза оформляется впервые, то рекомендуем обратиться к нашим специалистам. Мы проведем вас за руку от подачи заявки и сбора документов до получение загранпаспорта с визой на руки. Обращаясь к нам вы получаете гарантию: если в визе будет отказ, то мы вернем вам деньги. Подробности узнавайте у наших специалистов:





Отправить заявку Нажимая на кнопку, вы автоматически соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Сейчас многие боятся именно отказа в визе, так как читают в интернете много непроверенной информации о том, что отменен упрощенный визовый режим и теперь каждому третьему отказывают в визе во Францию. Мы не можем подтвердить или опровергнуть такие заявления, но наши клиенты получают визу без проблем. Главное грамотно подготовить пакет документов и подтвердить финансовую состоятельность и доказать, что человек не иммигрирует.

В общем визу во Францию оформить можно. Что изменилось с отменой упрощенного режима:

выросли пошлины до 80 евро с заявителя;

увеличен срок рассмотрения заявки;

стало сложнее записаться на подачу документов.

В принципе это все. Ни о какой предвзятости к россиянам речи не идет. Если вы правильно собрали документы на визу во Францию и заполнили анкету на шенгенскую визу, то проблем возникнуть не должно.

Самый сложный этап сейчас – это запись на визу во Францию. Самостоятельно записаться практически невозможно. Но мы закрыли этот вопрос при помощи бота, который мониторит открытые окна записи 24/7 и моментально записывает заявителя на ближайшую дату. Вы можете заказать услугу записи, как вместе с оформлением под ключ, так и отдельно, если хотите заниматься оформлением сами.

А если вы не хотите получить бесплатную консультацию нашего специалиста и уверены, что сможете оформить визу во Францию сами, то рекомендуем ознакомиться с информацией ниже.

Особенности работы посольств Франции и их представительств сейчас

С 12 сентября 2022 года Еврокомиссия утвердила полную приостановку соглашения об упрощённой выдаче шенгенских виз для граждан России. Теперь получение визы во Францию будет занимать больше времени — вместо стандартных десяти дней на обработку заявки срок рассмотрения документов увеличен до 15 дней. В отдельных случаях этот период может быть продлён до 45 дней (максимум), например, если требуются уточнения по каким-либо документами или возникли сомнения в подлинности предоставленных данных.

Подать заявку на оформление визы можно, обратившись в визовый отдел Генерального консульства, Посольство или воспользовавшись услугами одного из 18 официальных Визовых центров. Также можно заказать оформление документов в центрах-посредниках.

Узнать расположение Визовых центров в нужном вам городе, а также адрес их сайта, электронной почты и телефон можно на официальном сайте France-Visas . Там же можно уточнить расписание работы центра и записаться на приём. В московском Визовом центре граждан принимают 5 дней в неделю, с 9:00 до 16:00. Генеральное консульство также принимает документы по предварительной записи в рабочие дни с понедельника по пятницу с 9:00 до 11:30.

Визовый отдел Генерального консульства Франции в Москве находится по адресу: 115127, Казанский переулок, д.10. Станция метро «Октябрьская» (радиальная). Адрес Генерального Консульства Франции в Санкт-Петербурге: 191186, Невский проспект, дом 12, 5-й этаж. Добраться можно от станций метро «Невский проспект» или «Адмиралтейская».

Как сделать запись на визу во Францию?

Записаться на визу во Францию можно самостоятельно через Генеральное консульство, Посольство или с помощью одного из восемнадцати официальных Визовых центров. Также можно воспользоваться услугами VISA GURU или других визовых центров, оказывающих услуги по оформлению виз.

Самостоятельная запись

Главное преимущество самостоятельной записи через Консульство в том, что оформление документов обойдётся дешевле, но и времени придётся потратить больше. В этом случае записываться на приём нужно заранее, так как окон записи катастрофически мало. Желательно записаться за 3 месяца.

Запись на визу во Францию можно оформить, позвонив в колл-центр Консульства, или воспользовавшись формой обратной связи на сайте. Для подачи документов необходима личная явка, что может быть неудобным для тех, кто проживает не в Москве или в Санкт-Петербурге.

Если вас интересует удаленное оформление визы во Францию, то оставьте заявку через форму ниже:





Отправить заявку Нажимая на кнопку, вы автоматически соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Также, если вы не оформляли биометрическую шенгенскую визу в течение последних 5 лет, вам потребуется пройти процедуру сдачи биометрических данных (сделать фото или принести фотографию с собой и сделать цифровые отпечатки 10 пальцев).

Стандартный пакет документов для записи на визу во Францию включает в себя:

оригинал загранпаспорта

копии общегражданского паспорта, все развороты с какими-либо данными;

2 стандартных фотографии 4,5×3,5 см в цвете на матовой бумаге. Лицо должно быть анфас, занимать около 80% фото, фон должен быть светлый однотонный;

справка с места работы с информацией о должности и размере оклада на фирменном бланке организации. Предприниматели прикладывают справку о доходах; студенты — справку из учебного учреждения, пенсионеры — копию пенсионного удостоверения; инвалиды должны приложить справку, подтверждающую инвалидность;

сведения о состоянии банковского счёта. Справка должна быть заверена печатью и подписана сотрудником банка. Минимальный остаток на счёте на момент пересечения границы должен быть не менее €720 на период пребывания в стране до 21 дня;

Внимание! Многие допускают ошибку и не включают в сумму бронь жилья. Например, у вас есть впритык 720 евро, при этом у вас есть бронь отеля на 1000 евро. таким образом вы показываете на счету не 720 евро, а 1720 евро, так как вам нужно еще платить за проживание. Это одна из самых частых причин отказа.

страховой полис, действительный на протяжении всей поездки. Размер страховки — не менее €35 000, она должна покрывать все необходимые медицинские расходы и другие, включая госпитализацию, репатриацию и др.;

документы, подтверждающие, что вам есть, где остановиться (копия брони гостиницы, туристический ваучер, документы на владение недвижимостью, подтверждение от принимающей стороны, имеющей недвижимость во Франции и т.п.);

подтверждение наличия авиабилетов;

заполненная анкета;

свидетельство рождении детей с копиями (если есть дети);

согласие на обработку персональных данных;

бланк записи в визовый центр Франции на подачу документов.

Дополнительную консультацию по сбору необходимых документов можно получить, обратившись в колл-центр Консульства.

В связи с приостановкой соглашения об упрощённой выдаче виз, вы также можете воспользоваться услугой приоритетной записи на подачу документов или записаться по предварительно выданным квотам, насчёт чего также можно проконсультироваться по телефону.

Анкета для подачи визы заполняется онлайн через портал VFS Global . Подробнее о том, как это сделать, мы расскажем далее.

Запись на визу во Францию через визовый центр

Чтобы записаться на приём через визовый цент, перейдите на страницу официального сайта France-Visas , выберите нужный Визовый центр и нажмите кнопку «Записаться на приём»

Если у вас ещё нет личного кабинета, зарегистрируйте аккаунт, заполнив стандартную форму.

Для подачи заявки понадобится заполнить анкету. Сделать это можно на портале л VFS Global , где также нужно зарегистрировать свою учётную запись, перейдя по ссылке «Новый пользователь».

Заполните стандартную форму регистрации, введите проверочный код и нажмите на кнопку «Подтвердить».

Подтвердите регистрацию, перейдя по ссылке из письма, высланного на указанную электронную почту.

Войдите в личный кабинет и нажмите «Запись на подачу документов» для заполнения анкеты.

Анкета заполняется латиницей на английском или французском языках. Вам потребуется:

внести данные о типе визы, цели поездки, датах визита, сроках нахождения в стране;

заполнить информацию о себе (фамилия, имя, пол, дата рождения и т.д.);

ввести данные о месте проживания (страна, город, адрес проживания, индекс и др.);

указать информацию о семье, наличии родственников в странах ЕС, ЕЭЗ или Швейцарии;

внести данные о месте работы;

информацию о последней выданной визе;

другие сведения о въезде в шенгенскую зону и дополнительных целях визита;

данные о принимающей стороне;

информацию о том, кто покрывает расходы на поездку (самостоятельно, через рабочую организацию или другого спонсора);

подтвердить правильность введённых данных.

Далее нужно распечатать анкету и чек-лист, каждую страницу — на отдельном листе, расписаться во всех необходимых графах.

Возможна ли ускоренная запись на визу во Францию?

Начиная с весны 2022 года мест на подачу пакета документов в Визовых центрах Франции выделяется очень мало. Желающим подать заявку порой приходится месяцами отслеживать появление свободных мест на сайте VFS Global. Новые выделенные места, в зависимости от города, могут закончиться уже через 5-20 минут с момента их появления.

Эту проблему можно решить, подписавшись на специального бота, уведомляющего о появлении новых мест или самостоятельно отслеживать новые слоты как можно чаще, но на это может уйти до нескольких недель, в зависимости от удачи. Свободные слоты появляются случайным образом, в любое время суток, штучно или пачками.

Боты для записи на подачу заявок, как правило, бесплатны, проверяют все города и отслеживают наличие мест каждые 3-5 минут. Как только появляется свободный слот для записи — приходит соответствующее уведомление в Телеграм.

Такие боты в автоматическом режиме выполняют действия, которые у человека обычно занимают больше времени: открытие сайта, заполнение полей логина и пароля, ввод проверочной капчи и переход на страницу со слотами, а затем высылают уведомление о наличии мест.

Анкету заполняете вы сами, и в визовый центр также записываетесь самостоятельно. Получив уведомление от бота в Телеграм, нужно перейти на сайт, выбрать свободный слот, нужное время и подтвердить запись.

Сроки рассмотрения документов на визу

С сентября 2022 года официальный срок рассмотрения заявки на визу после подачи документов составляет 15 дней, но, как правило, ответ приходит раньше. Точный срок зависит от загруженности сотрудников Консульства.

Иногда срок рассмотрения заявки может быть увеличен до 45 дней. Это может произойти, если возникли сомнения в подлинности данных, требуется личное собеседование с заявителем или дополнительные уточнения по пакету документов.

Во избежание проблем с получением визы лучше подавать заявку заранее. Обычно на подачу документов записываются не раньше, чем за 6 месяцев до предполагаемой даты поездки, но и не позднее, чем за полтора. Оптимальный срок — за 2 месяца до запланированной даты въезда во Францию.

Готовую визу можно получить быстрее, если воспользоваться доставкой документов на дом или прибегнуть к услугам курьерской почты. Эти услуги также можно оформить онлайн.

Как отслеживать готовность визы?

Заявки на получение визы во Францию рассматриваются в индивидуальном порядке сотрудниками Генерального консульства. В зависимости от их загруженности, на получение ответа в среднем может уйти от недели до 15 дней, если не возникнет каких-либо непредвиденных обстоятельств и срок рассмотрения не будет продлён дополнительно. Узнать о готовности документов можно одним из следующих способов.

На сайте или через приложение

Онлайн-сервисы отслеживания помогают сэкономить время и узнать о статусе заявки самостоятельно через приложение или сайт.

В зависимости от того, как вы подавали документы, вы можете воспользоваться сервисами порталов визового отдела Консульства или Посольства. В разделе для отслеживания готовности визы нужно ввести номер квитанции сборов и вашу дату рождения, после этого вы сможете узнать о статусе заявки. На обоих сайтах данные обновляются дважды в день, в 12:00 и 17:00 по московскому времени.

При отправке документов через центр CAPAGO можно использовать приложение для онлайн-отслеживания CAPAGO, где нужно указать ссылку на ваш файл и адрес электронной почты.

Если вы подавали заявку через TLS, данные о ней вы сможете увидеть в личном кабинете, войдя в свою учётную запись TLS.

При отправке через VFS используйте приложение онлайн-отслеживания сервиса VFS. Для получения данных о заявке введите предоставленный вам ссылочный номер и свою фамилию.

Письмо на электронную почту

Запросить сведения о статусе вашей заявки и готовности визы можно и через электронную почту. Для получения ответа нужно написать письмо на электронный адрес Консульства или того визового центра, куда вы подавали документы, указав сведения о загранпаспорте. В ответном сообщении придёт информация о готовности документов.

С помощью смс-уведомлений

При подаче документов на оформление визы услуга смс-уведомления о её готовности обычно подключается автоматически. На всякий случай вы можете дополнительно уточнить, активна ли эта опция. Когда виза будет готова, вы получите соответствующее смс-сообщение на телефон.

По телефону

Также вы можете позвонить в колл-центр в любое удобное время и уточнить статус рассмотрения заявки.

Если у вас возникли вопросы по записи или оформлению визу, то вы можете оставить заявку и наш специалист свяжется с вами в течение 10 минут:





Отправить заявку Нажимая на кнопку, вы автоматически соглашаетесь с политикой конфиденциальности