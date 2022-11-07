При оформлении заграничного паспорта нового и старого образца необходимо заполнять анкету-заявление. Очень важно правильно заполнить все пункты, чтобы документы были приняты сотрудниками уполномоченных органов. Заявление на загранпаспорт на 10 лет нового образца практически ничем не отличается от анкеты на старый загранпаспорт, за исключением некоторых пунктов. О том, как правильно заполнять заявление на загранпаспорт на 10 лет нового образца расскажут эксперты VISA GURU.

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Какие данные потребуются, чтобы заполнить заявление на загранпаспорт на 10 лет?

Чтобы заполнить заявление на загранпаспорт на 10 лет, потребуется воспользоваться некоторыми документами для того, чтобы взять из них следующую информацию:

Из паспорта гражданина РФ берутся: основные реквизиты документа (серия, номер, место и дата выдачи). ФИО заявителей и место его рождения. Сведения о работе и учебе за последние 10 лет. Здесь необходимо указать названия учебных заведений и организаций, в которых работал и учился заявитель. Эту информацию можно найти в трудовой книжке, а также в документах об окончании учебных заведений. Адрес, по которому лицо прописано и адрес, по которому оно проживает. Сколько у заявителя детей. Если есть сведения старого заграничного паспорта. Молодые люди, которые за последние 10 лет проходили военную службу, заполняют данные о воинской обязанности. Контактные номера телефонов.

Если заявление на загранпаспорт на 10 лет заполняется на ребенка потребуется подготовить следующие бумаги:

Для детей до 14 лет – свидетельство о рождении. Для детей старше 14 лет –паспорт РФ. При наличии старый загранпаспорт. Документы, подтверждающие смены ФИО ребенка (если есть). Паспорт представителя.

Все записи, вносимые в заявление необходимо делать на основе документов.

Как заполнить заявление на загранпаспорт на 10 лет?

Все пункты в заявлении на получение нового образца заграничного документа заполняются строго по установленным правилам. Если данные правила не будут соблюдены, то в принятии документов будет отказано. Анкета состоит из 16 пунктов, которые должны быть заполнены заявителем. Ниже представлен бланк данного заявления.

Скачать бланк заявления на загранпаспорт на 10 лет можно по ссылкам ниже:

Как заполнить заявление на загранпаспорт на 10 лет для взрослого?

Для нового загранпаспорта на 10 лет и для старого образца на 5 лет заграничного паспорта бланк заявления единый. Необходимо только указать в заявлении, какой тип документа необходимо получить. Наряду с этим действуют и отдельные бланки для нового и старого образцов.

Заполнение и подачу анкеты-заявления на загранпаспорт нового поколения можно представить следующим образом:

Сначала подготавливаются необходимые для заполнения документы. Заявление распечатывается на одном листе с двух сторон. Его можно заполнить на компьютере, а затем подписать или его можно заполнить от руки ручкой синего или черного цвета. Заполняется анкета:

Пункт 1 ФИО: полностью прописывается фамилия, имя и отчество заявителя. В случае смены каких-то данных, указываются новые.

Пункт 2 Пол: ставится крестик напротив соответствующего пункта.

Пункт 3 Дата рождения: указать дату рождения заявителя.

Пункт 4 Место рождения: сюда вписываются данные строго по следующему порядку: страна, территориальная единица, населенный пункт.

Пункт 5 Старые ФИО: заполняется, если менялся паспорт по причине смены фамилии или имени. Если изменений не было, то поле остается пустым. Также указывается дата и место смены. К примеру, если женщина меняла фамилию по причине замужества, то в графу вписывается старая фамилия с датой и местом смены: Иванова, 08.09.2015 г., г. Ижевск, УР. В случае смены идентификационных данных более одного раза, заполняется Приложение №1 к заявлению. Скан приложения представлен ниже:

Пункт 6 Адрес места жительства: указывается адрес регистрации. Все поля заполняются по порядку. Если данных нет, то поле остается пустым. Например, в адресе нет корпуса.

Пункт 7 Адрес проживания или фактического пребывания: данный пункт необходимо заполнять лицам, которые проживают по адресу, не соответствующему прописке.

Пункт 8 Телефон: указать контактные номера телефонов.

Пункт 9 Адрес электронной почты: заполняется при желании.

Пункт 10 Паспортные данные: вся информация переписывается строго с паспорта.

Пункт 11 Основания, по которым получается паспорт: здесь напротив соответствующего пункта ставится крестик.

Пункт 12 Ограничения на выезд из России: если их нет, то ставится крестик напротив слова «Нет». Если они есть, то ставится крестик напротив слова «Да», а также прописываются, какие именно ограничения установлены.

Пункт 13 Данные старого заграничного паспорта. Заполняются при наличии.

Пункт 14 Трудовая деятельность: указывают все места работы в хронологическом порядке за последние 10 лет. Сюда также включаются места учебы и места прохождения военной службы. Если заявитель нигде работал более одного месяца, то прописывается период и адрес проживания. Если работа была в одной организации, но в разных должностях, то должности прописываются через запятую. Если не хватает места в основной анкете – заполняется Приложение 2. Ниже представлена скан копия приложения:

Пункт 15 Информация о детях. Для получения нового заграничного документа этот пункт оставляется пустым. Если заявитель желает получить старый образец паспорта и хочет в него вписать данные о детях – заполняется Приложение 3. Ниже представлен его скан:

Пункт 16 Представитель интересов. Этот пункт заполняется в случае, если анкету заполняет представитель на недееспособное или ограниченно-дееспособное лицо. Также в этом случае, заполняется Приложение 4. Скан представлен ниже:

После заполнения всех пунктов, на оборотной стороне анкеты внизу ставится дата и подпись заявителя. Важно учесть, что это делается в присутствии сотрудника, который будет принимать документы.

Также при заполнении необходимо учесть следующее:

Поля анкеты заполняются разборчиво русскими печатными буквами. Запрещены зачеркивания и замазывание ошибок корректором.

В случае невыполнения данных требований в приеме документов будет отказано.

Как заполнить заявление на загранпаспорт на 10 лет нового образца для ребенка?

Если необходимо оформить загранпаспорт для ребенка, то анкету-заявление заполняет законный представитель. На детский документ предусмотрен отдельный бланк заявления. Пошагово заполнение данной анкеты можно представить следующим образом:

Подготавливаются необходимые документы, чтобы на их основании правильно заполнить всю информацию. Распечатывается приложение 2 к заявлению. Это делается на одном листе с помощью двусторонней печати так, чтобы на лицевой части были пункты 1-10 (данные о ребенке), а на оборотной пункты 11-24 (сведения о представителе).

Многие пункты в анкете на ребенка совпадают с пунктами анкеты взрослого:

Пункты 1-4 ФИО, дата рождения, пол и место рождения ребенка. Здесь информация берется из свидетельства о рождении или из паспорта.

Пункт 5 Предыдущие ФИО. Заполняется в случае смены идентификационных данных. Пункт не заполняется, если смены не было. Если смена производилась более одного раза, необходимо заполнять Приложение 1.

Пункт 6 Адрес регистрации: указать место прописки ребенка.

Пункт 7 Адрес фактического проживания: заполняется, когда адрес фактического проживания и адрес прописки разные.

Пункт 8 Паспортные данные: если паспорт есть, то данные заполняются с него (серия номер, дата и место выдачи). Если паспорта нет –заполняются данные со свидетельства о рождении.

Пункт 9 Причины получения заграничного документа: здесь в соответствующем поле ставится крестик.

Пункт 10 Данные действующего загранпаспорта: заполняется при наличии. Если этих данных нет, то ставится соответствующая пометка.

Пункты 11-14: здесь пишутся сведения законного представителя: ФИО, дата и место рождения.

Пункты 15-16 Адреса места жительства и пребывания: указывается адрес регистрации. Также заполняется адрес фактического пребывания, если он другой.

Пункт 17 номера телефонов законного представителя.

Пункт 18 Адрес электронной почты: указывается законным представителем по усмотрению. Стоит учесть, что всю контактную информацию стоит прописывать, так как сотрудники отделов, которые занимаются выдачей загранпаспортов, смогут связаться с заявителем для уточнения каких-либо данных.

Пункт 19 Паспортные данные законного представителя: заполняется строго по паспорту (серия, номер, дата и место выдачи документа).

Пункт 20 Документы, которые подтвердят права законного представителя: здесь информация указывается в соответствии со свидетельством о рождении.

Пункты 21-24 Сведения о втором законном представителе: здесь информация указывается в том случае, если документы будет забирать третье лицо.

Внизу на оборотной стороне прописывается дата и ставится подпись законного представителя. Это делается в присутствии уполномоченного сотрудника. Если ребенку уже есть 14 лет, то он тоже ставит свою подпись, если нет – подпись ставит только законный представитель. Присутствие ребенка при подаче заявления на загранник нового поколения обязательно.

После заполнения всех пунктов заявления необходимо еще раз все перепроверить. Затем порядок действий следующий:

Приложить к заявлению все необходимые документы. Оплатить государственную пошлину за получение загранпаспорта. Если заявление подается через портал государственных услуг, то пошлина оплачивается онлайн. Если документы подаются лично в уполномоченный орган, пошлину можно оплатить через любой банк. Реквизиты также можно посмотреть на портале госуслуг или взять их в уполномоченном органе. Обратиться в подразделение по вопросам миграции.

Как заполняются приложения к заявлению о выдаче заграничного паспорта нового образца?

К анкете на получение заграника предусматривается четыре приложения. Они заполняются при необходимости:

Приложение 1: Сведения о смене идентификационных данных. Его необходимо заполнить тем лицам, которые меняли фамилию, имя или отчество. Приложение 2 к заявлению: Информация о трудовой деятельности за последние 10 лет. Это приложение заполняется в случае, когда в основной форме анкеты не хватило места в пункте о сведениях о трудовой деятельности. Приложение 3: Информация о детях. Данное приложение заполняется, когда лицо желает вписать несовершеннолетних детей в паспорт. Это возможно только для старого образца заграника. Приложение 4: Информация о законном представителе. Это приложение заполняется законным представителем лица, которое недееспособно по решению суда.

Как избежать ошибок в заполнении заявления на получение нового загранпаспорта?

Доя того, чтобы снизить вероятность допущения ошибок в заполнении заявления на новый образец заграничного документа, стоит воспользоваться следующими рекомендациями:

Заранее потренироваться. Для этого стоит загрузить бланк заявления с портала Госуслуг или с другого интернет-ресурса. Внимательно ознакомиться со всеми правилами заполнения анкеты. Подготовить всю актуальную информацию. Например, стоит заранее переписать даты приема и увольнения из трудовой книжки.

Самостоятельное и платное заполнение заявления на загранпаспорт нового образца

Заявление-анкету на получение нового загранпаспорта возможно оформить самостоятельно, а также возможно обратиться в специализированные организации, которые оказывают платные услуги по заполнению подобных заявлений.

Самостоятельно заполнить заявление на загранпаспорт на 10 лет возможно двумя вариантами:

В отделении многофункционального центра. Здесь необходимо прийти в отделение с требуемыми документами и фотографиями, взять талон на обслуживание, дождаться, когда пригласит сотрудник. Затем оплачивается государственная пошлина и от руки заполняется заявление. Оформление загранпаспорта займет, примерно 3 недели. О его готовности сотрудники вышлют смс сообщение или позвонят по указанным номерам телефонов. Через портал государственных услуг: здесь заполняется заявление электронно, а также электронно отправляется фотография. Пошлину, при данном способе подачи заявления, возможно оплатить со скидкой 30%. После проверки документов сотрудниками, заявитель будет приглашён в отделение для сверки сканов документов с оригиналами. Оформление паспорта в этом случае также занимает до 30 дней. Процесс оформления может быть продлен до одного месяца, если документы подаются не месту регистрации.

Часто задаваемые вопросы:

Вопрос: Какая стоимость платного оформления заявления на загранпаспорт?

Ответ: Стоимость оформления заявления на получение загранпаспорта нового поколения зависит от региона проживания.

Вопрос: Необходимо ли заверять анкету на получение загранпаспорта и копию трудовой книжки?

Ответ: Согласно новому регламенту, предоставлять копию трудовой книжки для того, чтобы оформить заграничный документ не является обязательным. Также не требуется заверения анкеты.

Вопрос: Необходимо ли вклеивать в анкету фотографию самостоятельно?

Ответ: Самому вклеивать фото в анкету не стоит. Это сделают сотрудники уполномоченного органа, куда будут поданы документы.

Вопрос: Требуется ли предоставлять квитанцию об оплате государственной пошлины на получение загранпаспорта в уполномоченный орган?

Ответ: Предоставлять квитанцию об оплате государственной пошлины на получение загранпаспорта в уполномоченный орган не требуется. Однако оплатить ее необходимо обязательно. Если сведений об оплате не будет, в оформлении загранпаспорта будет отказано.

Заявление на загранпаспорт на 10 лет нового образца можно заполнить, как самостоятельно, так и при помощи специалистов.

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