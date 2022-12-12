Получение Шенгенской визы перед посещением Испании является обязательной процедурой для всех граждан РФ, исключение составляют лица, имеющие дипломатические паспорта. Документы для визы в Испанию необходимо собрать перед подачей заявления на визу. Особое внимание россиянам сейчас стоит обращать внимание на документы для визы в Испанию, которые подтверждают: социальный статус, финансовую состоятельность и привязку к Родине.

Обращаем ваше внимание, что на данный момент виза в Испанию может быть оформлена самостоятельно или при помощи услуг визовых центров. Предпочтительнее второй вариант, особенно если вы впервые подаете документы на шенгенскую визу. Причины следующие:

Возможна ускоренная запись на подачу документов. Страховка от риска отказа (при отказе деньги за услуги визового центра возвращаются). Опыт в оформлении документов для визы в Испанию — специалисты точно знают список актуальных документов и требований к ним. Сроки оформления в целом от 10 дней, вместо 45 дней при обычном оформлении. Вам нужно только предоставить информацию на русском языке, а анкету на визу в Испанию заполнят наши специалисты на английском языке.

Поэтому, если вам нужна виза в Испанию в срок от 10 дней с гарантией, вы можете обратиться в наш визовый центр VISA GURU:





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Мы призываем воспользоваться услугами специализированных визовых центров в ввиду сложившейся обстановки.

Однако, вам никто не запрещает оформить шенгенскую визу в Испанию самостоятельно. Единственное учитывайте момент, что если вы получите отказ — потом не каждый визовый центр возьмется за ваш кейс. Процент одобрения визы в Испанию после отказа составляет примерно 60%.

Поэтому, если вы не уверены в правильности действий, как минимум, возьмите консультацию. Также, ознакомьтесь с информацией ниже, которую подготовили эксперты VISA GURU. Расскажем о видах виз Испанию, и какие документы для визы в Испанию понадобятся для оформления

Какие визы в Испанию бывают?

Испанские визы подразделяются на несколько категорий, которые различаются между собой целью пребывания и условиями поездки.

Туристическая виза в Испанию

Самый распространённый вид визы, который необходимо оформлять при путешествии в Испанию с целью посещения достопримечательностей, знакомства с местными традициями и кухней. Обязательно оформить разрешение на туризм.

Транзитная

Оформляется с целью транспортной пересадки, например, в Мадриде, и пребывания в городе более 24 часов. Такая виза также предоставляет возможность осмотреть места, находящиеся вблизи вокзала или аэропорта.

Гостевая

Такой вид документа используется по приглашению родственника или друга. Важным условием является наличие испанского гражданства или вид на жительство.

Учебная

При поступлении в испанские вузы и другие образовательные организации оформляется определённая виза. Она предоставляет возможность получать как академическое, так и неакадемическое профессиональное образование.

Деловая

Оформляется для работы предпринимательской и инвестиционной деятельности и управлением коммерцией, проведения переговоров и предложения услуг.

Рабочая

При трудоустройстве на испанской территории предоставляется рабочая виза. Также подходит для лиц, которые планируют пройти стажировку в определенной организации.

Где можно получить испанскую визу?

Подать заявку на оформление Шенгенской визы в Испанию вы сможете в визовом центре в Санкт-Петербурге или Москве, единственное помните, что предварительно нужно оформить запись на визу в Испанию.

Но если вы проживаете далеко от данных городов, то вы все равно можете обратиться в наш визовый центр. Процедуру можно провести удаленно.

При подаче заявления важно указать всех лиц, которые намерены осуществлять путешествие в другую страну, в том числе несовершеннолетних детей.

При неявке заявителя в положенное время на встречу, необходимо заново проходить процедуру записи на другой день. Рекомендуется приходить за 15 минут до начала вашего назначенного времени.

Перед посещением визового центра не забудьте распечатать электронное письмо, которое подтверждает вашу запись, и взять его с собой.

Обратите внимание на то, что при получении конкретной испанской визы, в первую очередь вам нужно будет направиться в Испанию, а уже после появится возможность путешествовать по другим Шенгенским странам. Целью при первом въезде должна быть Испания.

Сроки и стоимость оформления визы в Испанию

Минимальный срок оформления Шенгенской визы составляет 15 суток, но во избежание неожиданных трудностей лучше подготовить все документы заранее, поэтому желательно обратиться в центр за 6 месяцев перед поездкой.

Особенно это актуально для тех, кто проживает далеко от Москвы и Санкт-Петербурга, так как все визовые центры передают пакеты с документами именно в столичные представительства. С учетом времени на доставку срок получения документа может быть увеличен.

Перед тем, как ваша заявка будет отправлена на рассмотрение в генеральное Консульство, вам необходимо оплатить пошлину за обработку всех документов. Стоимость будет варьироваться относительно вида визы.

Оплата производится наличными средствами и в рублевой валюте.

Категория граждан, которые освобождены от уплаты пошлины:

дети возраста менее 6 лет;

лица, имеющие любую степень инвалидности или являющиеся нетрудоспособными;

лицо, которое, сопровождает нетрудоспособного гражданина, имеющего первую степень инвалидности;

члены семей граждан Евросоюза;

ближайшие родственники с наличием разрешения на проживание в Испании.

Биометрические данные

С 2015 года для всех въезжающих в страну действует требование о прохождении дактилоскопии. Отпечатки пальцев и цифровое фото будут храниться в базе данных на протяжении 5 лет. При последующих поездках в другие страны, вам не потребуется проходить процедуру снова, так как все Шенгенские визовые центры будут иметь доступ к базе.

Какие документы для визы в Испанию необходимы?

Документы для визы в Испанию подразделяются на основной пакет и дополнительный. В основной пакет входят следующие документы:

Заграничный паспорт. Важным условием является наличие двух незаполненных страниц и минимум три месяца до окончания срока действия паспорта. Вы можете получить загранпаспорт в нашем визовом центре в срок от 2 дней. Копия заграничного паспорта. Необходимо отсканировать все листы в документе, даже те, которые еще не заполнены. Анкета заявителя на визу в Испанию. Обязательное заполнение на английском или испанском языке. Копии всех страниц гражданского паспорта. Справка с организации, в которой вы работаете. Необходимо указать: должность, ежемесячный заработок, стаж работы. Цветная фотография установленного образца. При наличии старого загранпаспорта нужно сделать копии всех страниц. При работе в ИП или ПБОЮЛ предоставьте копию свидетельства о регистрации, а также справку об уплате налогов. Полная информация о вашем финансовом состоянии. В форме выписки из банка с живой печатью по остатку средств и по движению за последние 3 месяца. Ежедневно у вас должно быть не менее 90 € на зарубежные поездки. Медицинская страховка суммой более 30 тыс. €. Предоставить оригинал и копию, а также заполнить заявление, указывающее на то, что при каждой последующей поездке в государство вы будете предоставлять медицинский полис. Копии билетов в обе стороны. Копия аренды комнаты или брони гостиничного номера. Документ должен быть составлен нотариусом.

Все документы, которые вы предоставите в визовый центр, не подлежат возврату. Исключение составляет паспорт.

Дополнительные документы для визы в Испанию могут потребоваться в зависимости от того, кто оформляет визу и с какой целью. Рекомендуется получить актуальную информацию у специалистов:





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Необходимые документы для визы в Испанию для пенсионеров

Пакет документов при оформлении визы в Испанию может быть разным в зависимости от трудового положения пенсионера.

Документы, которые необходимо собрать неработающему пенсионеру:

Анкета заявителя. Она оформляется вручную или в онлайн-режиме на испанском или английском языке. Важно указать личные данные, цель посещения и срок пребывания правильно и разборчиво; Заграничный паспорт, срок действия которого еще не истек, а также его копию. Все копии разместить на двух сторонах одного листа формата А4; Медицинская страховка; Цветные фотографии размером 3,5 — 4,5, 2 штуки; Спонсорское письмо; Подтверждение бронирования гостевого номера в Испании; Билеты на самолет или поезд в обе стороны; Предоставить пенсионное удостоверение и его копию; Заполнить согласие на обработку персональных данных.

Что нужно учесть при оформлении спонсорского письма?

Заполнять можно на любом удобном языке;

Имеют право заполнить не только близкие родственники, но и друзья;

Заверять письмо у нотариуса нет необходимости.

Рекомендуется оформление спонсорского письма передать именно родственникам, так шансы на получение визы у вас буду выше, так как вы подтвердите наличие родственных связей.

При отсутствии спонсорского письма у неработающего пенсионера нужно обязательно предоставить выписку из банка, которая будет свидетельском вашей финансовой благонадежности.

Если лицо пенсионного возраста имеет место работы, то следует получить справку с места трудоустройства, в которой обязательно должны стоять подпись руководителя и печать организации, а также указан ежемесячный оклад, должность, стаж работы.

На что обратить внимание при заполнении анкеты:

Анкета состоит из двух листов формата А4 и печатается на принтере с обеих сторон;

Ф.И.О. необходимо указывать такую, какая указана в заграничном паспорте;

При оформлении визовой анкеты на ребенка, не достигшего 14 лет, требуется подпись обоих родителей. Если возраст ребенка больше 14 лет — достаточно одной подписи.

Личная подпись должна быть такая же, как в паспорте;

В наличие необходимо иметь две фотографии. Одна приклеивается к самому бланку анкеты, а другая — на пакет документов.

Документы для визы в Испанию детям

Пакет необходимых документов для оформления детской визы может варьироваться в зависимости от возраста ребенка и его целей пребывания в стране.

Дети, не достигшие возраста 14 лет, могу путешествовать только со взрослыми лицами сопровождающими их.

Документы:

Свидетельство о рождении; Предоставить копии гражданских и заграничных паспортов родителей или опекунов; Заграничный паспорт ребенка; Цветные фотографии размером 3,5 — 4,5 см; Анкета на визу, которую должен заполнить официальный представить ребенка; Справка из банка о финансовой состоятельности родителя (также это может быть сертификат на стипендию, спонсорское письмо); Данные о бронировании отеля и покупке билетов в обе стороны; Конкретный список мест посещения, предполагаемых встреч, контактов ответственных лиц.

Обучающимся необходимо предъявить справку из образовательного учреждения. При поездке ребенка только с одним родителем, необходимо от второго получить разрешение на вывоз из страны. Если семья потеряла одного из родителей, то следует оформить справку о его смерти, пропаже без вести или лишении родительских прав.

Требования к фотографии на визу в Испанию

Во избежание отказа в получении визы следует внимательно подойти к выполнению всех требований при создании фотографии.

Размеры 3,5 — 4,5 см;

Размер головы — 32 — 36 мм;

Цветопередача — цветная фотография;

Фон — чистый белый;

Задний план — однотонный;

Рамка — отсутствует.

Фотография должна быть сделана не позднее 6 месяцев до ее подачи.

В итоге:

Перед путешествием необходимо определиться с целью поездки в Испанию и выбрать вид визы;

Самый минимальный срок оформления визы составляет 15 суток, сейчас заявление может рассматриваться до 45 дней на любой шенген;

Рекомендуется подавать документы самостоятельно, не обращаясь в туристические агентства, с целью экономии своих финансов;

При подаче заявления в визовом центре нужно указывать всех путешествующих, включая несовершеннолетних детей;

Испанская сторона ответственно подходит к проверке справок из банка, чтобы быть уверенными в вашем финансовом благосостоянии во время пребывания в их стране.

При путешествии детей до 14 лет с одним родителем обязательно должно быть получено согласие на вывоз от второго.

Документы для визы в Испанию собрать не так сложно, как кажется. Однако стоит учесть, что список актуальных документов и требований к ним могут меняться. Поэтому всегда уточняйте актуальную информацию у специалистов:





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