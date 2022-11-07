Замена загранпаспорта по истечению срока через Госуслуги

Замена загранпаспорта по истечению срока невозможна, так как он в принципе не меняется, а делается заново. Эта разница в понятиях, которую нужно понимать. Замена загранпаспорта по истечению срока — это процедура оформления загранпаспорта, как в первый раз. То есть, сдать старый загранпаспорт и получить новый — не получится. Вы также заново подаете заявление и документы и ожидаете обозначенные сроки. По месту прописки или временной регистрации — до 30 дней. Без прописки — до 90 рабочих дней.

Многие мошенники наживаются на том, что люди не совсем понимают, как происходит замена загранпаспорта по истечению срока. Некоторые граждане думают, что достаточно сдать старый загранпаспорт и вам тут же выдадут новый. Этим и пользуются мошенники, предлагая заменить загранпаспорт в течение дня и даже привезти его домой.

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В статье эксперты VISA GURU расскажут, что делать по истечению срока действия загранпаспорта, и как происходит замена загранпаспорта по истечению срока, а точнее подача заявления на выдачу нового загранпаспорта.

В каких случаях заменятся загранпаспорт?

Процедура замены загранпаспорта требуется в любых нижеприведенных обстоятельствах:

По завершении срока действия , а так же при его несоответствии требованиям других стран к срокам действия загранпаспортов для иностранных граждан (на момент въезда, выезда, подачи документов на визу и ее получения);

, а так же при его несоответствии требованиям других стран к срокам действия загранпаспортов для иностранных граждан (на момент въезда, выезда, подачи документов на визу и ее получения); При изменении личных данных, таких как ФИО, дата и место рождения. Внесение изменений в паспорт гражданина РФ, влечет за собой необходимость обязательной замены загранпаспорта, вне зависимости от его оставшегося срока действия, так как расхождение сведений в этих документах может вызвать множество вопросов на таможенном контроле и стать препятствием для выезда из страны.

Смена внутреннего паспорта гражданина РФ без внесения изменений в личные данные (ФИО, дата и место рождения), не несет за собой необходимости менять загранпаспорт;

Вследствие деформации страниц, нанесения посторонних надписей и рисунков , в том числе, сотрудниками таможенного контроля на границе с другими странами.

, в том числе, сотрудниками таможенного контроля на границе с другими странами. Любые повреждения чипа , препятствующие считыванию информации с него;

, препятствующие считыванию информации с него; Искажение фотографии и сильные потертости на ней требуют незамедлительной замены документа;

и сильные потертости на ней требуют незамедлительной замены документа; В случае, когда закончились свободные страницы в паспорте;

в паспорте; Если документ утерян или уничтожен, при любых обстоятельствах. Необходимо сразу подать заявление на оформление нового загранпаспорта. Утерянный экземпляр, при этом, будет аннулирован.

Замена загранпаспорта по истечению срока за рубежом

Такие ситуации встречаются крайне редко. Если загранпаспорт истек во время заграничной поездки, то стоит обратиться в Консульство РФ на территории той страны, где вы находитесь. Замена загранпаспорта по истечению срока произведена НЕ будет. Однако, вам выдадут специальное свидетельство на возвращение в РФ.

Для получения свидетельства необходимо подать заявление на сайте МИД РФ: https://reentry.kdmid.ru. Сначала стоит ознакомиться с административным регламентом и поставить галочку. Затем перейти на вкладку «Новое заявление».

Далее заполняете и отправляете форму. Свидетельство выдают бесплатно — обычно в течение 2 дней. Иногда срок увеличивается до 10—12 дней. Например, если человек не принёс все необходимые документы или по нему выявлен статус беженца.

При возвращении в РФ дайте свидетельство в подразделение МВД по прописке. После чего вы сможете подать заявление на выпуск нового загранпаспорта.

Документы готовы принять в следующих учреждениях:

в территориальном органе управления по вопросам миграции МВД России;

в региональном отделении многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ);

электронный вариант заявления и необходимых бумаг можно подать в ведомство с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (Госуслуги).

Замена загранпаспорта по истечению срока через МФЦ

При обращении в МФЦ настоятельно рекомендуется заранее убедиться в том, что именно это региональное отделение предоставляет данную услугу в полном объеме.

Следует подготовить документы на загранпаспорт, распечатать и заполнить анкету на загранпаспорт. После чего прийти в МФЦ по записи, которая производится заблаговременно на сайте многофункционального центра.

Преимущества данного способа подачи документов:

Возможность выбрать удобное время посещения, а так же экономия времени, благодаря электронной записи (через сайт или по телефону);

Получение консультации и самой актуальной информации от сотрудников, при заполнении анкеты на месте;

Возможность тут же сделать необходимые ксерокопии документов и оплатить госпошлину;

Замена загранпаспорта по истечению срока через Госуслуги

Замена загранпаспорта по истечению срока на сайте Госуслуг производится по такому же алгоритму, как и выдача нового документа. Ведь по сути это и есть новое оформление, только в графе «по какой причине оформляете загранпаспорт?» выбираете ответ «Взамен использованного/испорченного». Далее вводятся данные старого загранпаспорта. Вот и все различия.

В остальном алгоритм замены идентичен алгоритму получения нового загранпаспорта:

Зайти в Личный кабинет сайта или приложения «Госуслуги»; Найти соответствующую услугу в списке или через поиск; Нажать на требуемую услугу; Ознакомиться с информацией; Нажать кнопку «Получить услугу» или «Начать» ; Определиться с выбором типа документа (при необходимости нажать опцию «Узнать подробнее» , чтобы прочитать, чем отличается паспорт нового образца от старого); Щелкнуть на клавишу с названием выбранного варианта; Следовать подсказкам сайта/приложения и внимательно заполнить свои данные, не пропуская поля. Загрузить фотографию соответствующего качества и отвечающую требованиям, указанным в окне; Нажать кнопку «Далее».

Более подробную инструкцию читайте по ссылке.

По итогам прохождения всех этапов будет сформировано электронное заявление, которое отправится в МВД. Вы можете проверить готовность загранпаспорта в разделе уведомления на сайте Госуслуги или на сайте МВД.

Получив приглашение в территориальное подразделение МВД, необходимо явиться с полным пакетом оригиналов документов и квитанцией об оплате госпошлины.

Если вы оформляете биометрический загранпаспорт на 10 лет, то вас попросят сфотографироваться на месте и пройти процедуру дактилоскопии заново.

При оформлении загранпаспорта старого образца на 5 лет, фото необходимо принести с собой. Процедуру сдачи биометрических данных проходить не нужно.

Документы необходимые для замены загранпаспорта

Замена загранпаспорта по истечению срока — процедура идентичная получению нового загранпаспорта. Следовательно, пакет документов ровно такой же. Только к нему добавляется старый загранпаспорт.

Если старый загранпаспорт был утерян, то вы должны были написать заявление в полицию. В случае, если вы этого не сделали — в заявлении на выдачу нового загранпаспорта вам откажут.

Список документов:

Госпошлина на замену загранпаспорта

Основная статья расходов в этом вопросе — госпошлина. Размер госпошлины закреплен законодательно и зависит только от типа заказанного документа и возраста гражданина, желающего его получить:

Загранпаспорт старого образца гражданину РФ в возрасте от 14 лет — 2 000 руб. ;

; Загранпаспорт нового образца гражданину РФ в возрасте от 14 лет — 5 000 руб. ;

; Загранпаспорт старого образца гражданину РФ в возрасте до 14 лет — 1 000 руб. ;

; Загранпаспорт нового образца гражданину РФ в возрасте до 14 лет — 2 500 руб.;

Оплатить госпошлину можно на сайте Госуслуг со скидкой 30% (Планируют отменить в 2023 году), картой непосредственно в МФЦ, через сбербанк онлайн.

Как нельзя платить:

непосредственно в МВД — доходит до смешного, но иногда у людей в погонах спрашивают, где тут у них терминал.

через сомнительные сервисы — используйте только официальные приложения.

Кроме того, любой гражданин имеет право воспользоваться дополнительными платными услугами, по оказанию помощи в оформлении загранпаспорта:

сбор документов;

заполнение заявления;

фотосъемка;

консультация по выбору типа документа;

предварительная проверка пакета документов;

срочное оформление загранпаспорта

Стоимость услуг по оформлению загранпаспорта напрямую зависит от срочности и вида загранпаспорта. С ценами можете ознакомиться по ссылкам:

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Сроки оформления нового загранпаспорта

Срок изготовления отсчитывается с даты подачи заявления и всех предусмотренных, а так же надлежащим образом оформленных, документов и фотографий. Огромное значение в этом вопросе имеет территориальный аспект:

в случае подачи заявления по месту жительства – срок оформления паспорта не должен превышать один месяц;

если документы подавались по месту пребывания (временной регистрации) – срок оформления паспорта не должен превышать три месяца.

Досрочная замена загранпаспорта

Этот вопрос очень актуален, ведь загвоздка не всегда только в том, что срок действия документа истек на сегодняшний день.

Заменить нельзя, однако можно получить второй загранпаспорт при наличии первого.

Причины:

ситуации, когда при достаточном запасе срока действия на время поездки, этот запас уже не в полной мере удовлетворяет требования иностранных государств (актуальные требования отдельных стран к срокам действия загранпаспорта, лучше уточнять непосредственно в момент подготовки к выезду);

ситуации, когда в паспорте истекает срок действия или закончились страницы, но имеется действующая виза;

В таких моментах, законодательством РФ предусмотрено получение второго загранпаспорта взамен или в дополнение к еще действующему. Второй загранпаспорт при наличии первого оформляется также, как и первый, но может быть только биометрическим и выдается на 10 лет. Сроки изготовления такие же, поэтому в случае планирования поездки, необходимо учитывать и их.

Возможна ли замена загранпаспорта по истечению срока в срочном порядке?

Срочная замена подразумевает получение на руки нового документа в течении трех дней — загранпаспорта старого образца, и четырех дней — биометрического.

Это возможно в двух вариантах:

Лечение в другой стране; Смерть близкого родственника за рубежом.

Пакет документов для оформления загранпаспорта при этом остается прежним, но дополнительно требуется предоставить подтверждающие срочность бумаги.

Это могут быть:

Письмо от клиники РФ , объясняющее необходимость срочного лечения за пределами страны;

, объясняющее необходимость срочного лечения за пределами страны; Аналогичное письмо от зарубежной клиники и заключение медицинского учреждения по месту жительства пациента;

пациента; Подтвержденное сообщение из-за рубежа о тяжелом состоянии или смерти близкого родственника (супруги, родители, дети, усыновители, усыновлённые, родные братья и сёстры, дедушки и бабушки, а также внуки).

Если вам необходимо срочное оформление вне зависимости от причин, то обращайтесь к нашим специалистам:





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