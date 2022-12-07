В жизни любого человека может возникнуть ситуация, когда истекает срок действия загранпаспорта, и встаёт необходимость его продлить. Сегодня эксперты VISA GURU расскажут, как продлить загранпаспорт через МФЦ.

Сразу хочется отметить тот факт, что МФЦ является прекрасной альтернативой походу в Главное управление по вопросам миграции МВД РФ. Согласно части 2 Конституции РФ , каждый гражданин имеет право свободно выезжать за пределы РФ и беспрепятственно возвращаться обратно.

Исключение составляет только случай, если гражданин попадает под 114-ФЗ от 15.08.1996 г. Продолжительное отсутствие на территории РФ не является основанием для лишения человека гражданства.

Как продлить загранпаспорт через МФЦ — документы, порядок и процедура

Обязательным условием выезда за пределы Российской Федерации является наличие заграничного паспорта. Он является официальным документом, который подтверждает личность и может быть проверен пограничниками при выезде из страны или въезде в неё.

На что ещё хотелось бы обратить внимание: продлить загранпаспорт нельзя, его можно только оформить или заменить по истечении срока.

В случае утраты также заграничный паспорт не восстанавливается, а оформляется новый. В всех случаях процедура получения этого документа абсолютно одинакова.

Для этого понадобятся:

российский паспорт;

действующий загранпаспорт или загранпаспорт с истекшим сроком (если имеется);

квитанция об оплате госпошлины, о том как оплатить написали здесь

военный билет (для лиц мужского пола призывного возраста);

фотографии 3,5*4,5 2 штуки.

данные о трудовой деятельности.

Виды заграничных паспортов

Существует два вида заграничных паспортов:

И самый первый шаг, который нужно сделать, это определиться с выбором загранпаспорта. Есть вариант выбрать на 5 лет паспорт старого образца без чипа и дактилоскопии. Также можно выбрать вариант паспорта нового образца на 10 лет. Он содержит электронный чип с информацией о владельце, включая отпечатки пальцев.

Различия между загранпаспортом старого и нового образца

Между этими видами паспортов существуют различия, о которых необходимо знать перед тем как сделать свой выбор.

Срок действия паспорта. Он может составлять 5 или 10 лет. В паспорте на 5 лет отсутствует электронный носитель, содержащий всю информацию со страниц паспорта. А вот в паспорте на 10 лет такой чип присутствует, именно поэтому он называется биометрическим. Биометрический паспорт имеет больше страниц по сравнению с паспортом старого образца, 46 против 36, а значит и больше места для штампов виз, рассчитанное на большее количество путешествий. Госпошлина за паспорт старого образца на 5 лет составит 2000 руб, а за биометрический 5000 руб согласно ст. 333.28 глава 25 НК РФ. Для фотографий биометрического паспорта предъявляются более строгие требования, чем обычно. Об требованиях читайте здесь В заграничный паспорт сроком действия 5 лет есть возможность вписать детей для выезда за границу. Данная возможность отсутствует в случае оформления биометрического паспорта.

Это основные различия, которые следует учитывать при выборе заграничного паспорта. Однако нужно отметить, что не смотря на них, оба документа имеют равную юридическую силу.

Более того, право выбора паспорта сроком на 5 лет или паспорта нового образца на 10 лет закрепляется за самим гражданином. А также гражданин имеет право на два действующих паспорта при условии, что один из них биометрический.

Более подробно рассказали об отличиях загранпаспорта старого образца от нового в этой статье.

Теперь стоит продлить загранпаспорт через МФЦ, а точнее заново оформить

Чтобы продлить загранпаспорт через МФЦ, необходимо предварительно записаться онлайн на сайте. Также, запись на подачу заявления можно позвонив по номеру вашего МФЦ.

Если записаться дистанционно не удалось, то необходимо обратиться в сам центр, получить у администратора электронный талон и ждать своей очереди, которая отображается на электронном табло.

Там будет указан номер окна, за которым вас ожидает специалист МФЦ. Он примет все необходимые документы, проверит их. Если всё заполнено верно, все документы имеются в наличии, то приём у сотрудника МФЦ не займёт много времени. При необходимости вы сможете получить у него консультацию, с помощью специалиста исправите неточности в документах.

Следующим шагом является заполнение анкеты на загранпаспорт. заполнить её необходимо с учётом всех требований, руководствуясь новым регламентом по оформлению и выдаче загранпаспортов (Приказ от 16.11.2017 №864).

Есть небольшие, но очень важные различия в заполнении заявлений для двух видов паспортов. Например, при заполнении анкеты на биометрический загранпаспорт используются только заглавные буквы, а также при заполнении нельзя выходить за пределы обозначенных прямоугольников.

Нарушение этих требований является причиной отказа в приёме документов и их отправку на повторное заполнение. Исправления при оформлении документов не допускаются ни при каких обстоятельствах. Данные требования не являются обязательными для заполнения заявления-анкеты при оформлении заграничного паспорта старого образца на 5 лет.

Форму заявления-анкеты можно скачать с нашего сайта:

Нужно отметить, что если по каким то причинам вы не хотите заполнять заявление сами, то можно эту услугу получить за дополнительную плату.

Данные о трудовой деятельности при оформлении загранпаспорта

Отдельно нужно сказать о внесении в заявление данных о трудовой деятельности. Они необходимы даже если трудовая ведётся электронным способом. и в этом есть минус электронных трудовых.

Они содержат не все данные, необходимые для оформления загранпаспорта. Например, там остуствует адрес организации, места прохождения военной службы и учёбы. Но указывать необходимо все места работы, включая деятельность по совместительству.

Заключительный этап оформления загранпаспорта

После подачи всех документов в МФЦ специалист на руки вам выдаст справку, в которой указано какик документы вы сдали в МФЦ, а также ориентировочный срок готовности паспорта. У этой справки есть номер. Он понадобится при отслеживании статуса готовности паспорта.

Проверить готовность загранпаспорта, позвонив по горячей линии в МФЦ и назвав этот номер. Электронный помощник сообщит вам статус: “в работе” или “на выдаче”. Недостатком этого способа является загруженность.

В связи с этим можно долго пробыть в режиме ожидания с телефонной трубкой в руке. Ещё один вариант это регистрация на официальном сайте ГУМ МВД РФ. В разделе “Информационные сервисы” есть опция “проверка готовности загранпаспорта”.

Для этого необходимо ввести данные российского паспорта, и через некоторое время появится информация о состоянии интересующего вас документа.

Сроки выдачи загранпаспорта

Что касается сроков изготовления документа. Если вы подаёте заявление в том городе, где имеется постоянная прописка, то срок ожидания готового документа не должен превышать 1 месяц. Если в городе, где нет постоянной прописки или временной регистрации, либо подаёте в городе, где имеете временную регистрацию, то срок ожидания составит 3 месяца.

Для чего нужно время при оформлении загранпаспорта? Человека проверяют по различным базам данных. Например, не находится ли он в розыске, есть ли он в базе судебных приставов, имеются ли неоплаченные штрафы и задолженности, а также достоверность данных о месте прописки и регистрации.

Срочный загранпаспорт

Существует также ситуация, получить заграничный паспорт в срочном порядке. Официальных оснований для получения паспорта в срочном порядке существует всего два. Они регламентируются ст. 8 114-ФЗ от 15.08.1996. К ним относятся необходимость срочного лечения за границей или смерть либо тяжёлая болезнь близкого родственника, проживающего за пределами РФ.

В обоих случаях на слово вам не поверят и необходимо предоставить подтверждение, что такая ситуация у вас случилась. В случае обязательного лечения в клинике за границей, необходимо предоставить заключение этой клиники с указанием точного диагноза и варианта его лечения. Указать важность начать лечение как можно раньше, иначе могут наступить негативные последствия для здоровья человека.

А также указать на то, что отечественные поликлиники не могут оказать в данном случае квалифицированную помощь. В случае тяжёлой болезни или смерти близкого родственника в МФЦ предоставляются официальные документы такие как: справка из больницы или телеграмма.

Есть ряд случаев, которые законодатель не считает уважительными для оформления документов на выезд в срочном порядке. К ним относятся свадьба родственника, плановая операция, хронические заболевания, смерть родственника.

Сроки изготовления срочного загранпаспорта

Срок изготовления паспорта в ускоренном порядке не более 3 рабочих дней. Бывает, что сроки сокращаются до 2 дней. Нужно сказать, что это касается только паспорта старого образца на 5 лет. Если же вы хотите срочно получить паспорт нового образца, то ждать придётся 10 дней, потому что в рекордно короткие сроки отпечатать биометрику не представляется возможным.

Однако, срочное оформление загранпаспорта в Москве и других регионах через МФЦ возможно только при наличии документов, подтверждающих неотложность поездки.

Продлить загранпаспорт через МФЦ – это простой и удобный способ. Среди преимуществ рассматриваемого в этой статье варианта хочется отметить следующие моменты. Возможность предварительной записи, что избавит вас от долгого времяпровождения в очереди. Проверка документов осуществляется сразу же на месте специалистом МФЦ, что даёт удобство устранить неточности на месте.

Если у вас есть документы, которые подтверждают срочность выдачи загранпаспорта или вы готовы ждать 30-90 дней в стандартном порядке, то рекомендуем обратиться в МФЦ.

Однако, если загранпаспорт в Москве нужен срочно, а предоставить документы невозможно, то обращайтесь к нашим специалистам. Мы поможем оформить загранпаспорт в срок от 2-х дней. При этом все вопросы, касаемо предоставления документов и процедуры оформления — забота наших специалистов. От вас потребуется только предоставить исходные данные и 1 раз прийти на процедуру дактилоскопии, если оформляется биометрический загранпаспорт.

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